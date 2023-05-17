Украина и Дания - единственные страны, представители которых сыграли в плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO

В период с 8 мая по 21 мая проходит мейджор по CS:GO - BLAST Paris Major 2023. Турнир проходит в Париже на стадионе "Accor Arena". Коллективы борются за призовой фонд в размере 1,25 млн евро, а также за слот на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходит в 3-х стадиях: "Претенденты", "Легенды" и "Чемпионы" (формат - "Best of 3").

Вчера прошли матчи заключительного раунда этапа "Легенд". В итоге одна украинская команда Monte обеспечила себе проход в решающую стадию мейджора, а другой украинский клуб Natus Vincere с общим счетом 2:3 покинул турнир. В последнем матче этапа "Легенд" "рожденные побеждать" уступили команде FaZe - 1:2 (16:13 на Overpass, 5:16 на Mirage и 19:22 на Anubis).

В итоге финальная сетка этапа "Чемпионов" сформировалась следующим образом. Из этого можно выявить уникальный факт: Дания и Украина – единственные страны, представители которых сыграли на стадии плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO.