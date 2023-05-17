  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина и Дания - единственные страны, представители которых сыграли в плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO
В тренде

Украина и Дания - единственные страны, представители которых сыграли в плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На этом мейджоре команда Monte представляет честь нашей страны в решающем раунде

Украина и Дания - единственные страны, представители которых сыграли в плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO

HLTV

Новина українською

В период с 8 мая по 21 мая проходит мейджор по CS:GO - BLAST Paris Major 2023. Турнир проходит в Париже на стадионе "Accor Arena". Коллективы борются за призовой фонд в размере 1,25 млн евро, а также за слот на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходит в 3-х стадиях: "Претенденты", "Легенды" и "Чемпионы" (формат - "Best of 3").

Вчера прошли матчи заключительного раунда этапа "Легенд". В итоге одна украинская команда Monte обеспечила себе проход в решающую стадию мейджора, а другой украинский клуб Natus Vincere с общим счетом 2:3 покинул турнир. В последнем матче этапа "Легенд" "рожденные побеждать" уступили команде FaZe - 1:2 (16:13 на Overpass, 5:16 на Mirage и 19:22 на Anubis).

В итоге финальная сетка этапа "Чемпионов" сформировалась следующим образом. Из этого можно выявить уникальный факт: Дания и Украина – единственные страны, представители которых сыграли на стадии плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO.

Украина и Дания - единственные страны, представители которых сыграли в плей-офф на всех 19 мейджорах в истории CS:GO - изображение 1
Изображение Maincast

За ходом BLAST Paris Major 2023 можно следить в формате трансляций украинской студии Maincast.

Напомним, компания Valve анонсировала новую версию киберспортивной дисциплины – Counter-Strike 2. И потому, BLAST Paris Major 2023 – последний крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

По теме
yellow-arrow
В России арестовали за "госизмену" разработчиков гиперзвуковых ракет
yellow-arrow
Защищая Украину погиб 19-летний воспитанник Белого Барса Колонюк
yellow-arrow
Эрдоган заявил о продлении "зернового коридора" на два месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде