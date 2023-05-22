Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался по поводу ракетной атаки россиян по Днепру и Днепропетровской области.

"Итак, на этот момент имеем сбитие 15 беспилотников и 4 крылатых ракет. Это очень мощно. Не обошлось без прилетов, к сожалению. Еще нет информации о том, сколько было запущено ракет, но хоть видим сбитие.

Р*уские п****ы сегодня бесились. Это нельзя назвать никак иначе, кроме запугивания гражданского населения. Спасибо несокрушимым людям, воинам, медикам и спасателям, которые сегодня ночью имели много работы. Спасибо людям, которые не испугались, а просто еще больше стали ненавидеть россиян.