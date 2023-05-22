Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам
Украинский форвард - об очередном военное преступлении россиян
Фото: ua.depositphotos.com
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался по поводу ракетной атаки россиян по Днепру и Днепропетровской области.
"Итак, на этот момент имеем сбитие 15 беспилотников и 4 крылатых ракет. Это очень мощно. Не обошлось без прилетов, к сожалению. Еще нет информации о том, сколько было запущено ракет, но хоть видим сбитие.
Р*уские п****ы сегодня бесились. Это нельзя назвать никак иначе, кроме запугивания гражданского населения. Спасибо несокрушимым людям, воинам, медикам и спасателям, которые сегодня ночью имели много работы. Спасибо людям, которые не испугались, а просто еще больше стали ненавидеть россиян.
Убогая страна-гной за более чем год полномасштабной войны так и не поняла, что каждый их шаг по нашей земле - объединяет украинцев еще больше. Их ярость становится сильнее. Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к д*билу соседу. И этого этим ссыкунам не исправить.
Нас не сломить. Не запугать. Били. Бьем и будем бить. А пока, предлагаю превратить вашу ярость и гнев в донат. Мы собираем деньги на тачку для ребят, которые уничтожают р*сских. Давайте аккумулируем наш гнев в донат. И как можно быстрее закроем сбор", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.
Популярное сейчас
- Вылет Львова, слухи о Йовичевиче, прорыв Боруссии. Главные новости за 21 мая
- Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов
- Ребров: Моя любовь к Аль-Айну безгранична. Мой контракт действует еще месяц
- Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО