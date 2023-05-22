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Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам

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Украинский форвард - об очередном военное преступлении россиян

Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам

Фото: ua.depositphotos.com

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался по поводу ракетной атаки россиян по Днепру и Днепропетровской области.

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"Итак, на этот момент имеем сбитие 15 беспилотников и 4 крылатых ракет. Это очень мощно. Не обошлось без прилетов, к сожалению. Еще нет информации о том, сколько было запущено ракет, но хоть видим сбитие.

Р*уские п****ы сегодня бесились. Это нельзя назвать никак иначе, кроме запугивания гражданского населения. Спасибо несокрушимым людям, воинам, медикам и спасателям, которые сегодня ночью имели много работы. Спасибо людям, которые не испугались, а просто еще больше стали ненавидеть россиян.

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Убогая страна-гной за более чем год полномасштабной войны так и не поняла, что каждый их шаг по нашей земле - объединяет украинцев еще больше. Их ярость становится сильнее. Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к д*билу соседу. И этого этим ссыкунам не исправить.

Нас не сломить. Не запугать. Били. Бьем и будем бить. А пока, предлагаю превратить вашу ярость и гнев в донат. Мы собираем деньги на тачку для ребят, которые уничтожают р*сских. Давайте аккумулируем наш гнев в донат. И как можно быстрее закроем сбор", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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