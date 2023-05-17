"Обожаю эти дни упаковок". Зозуля отчитался о новой помощи для защитников

Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля показал автомобили скорой помощи, который уже отправились в Украину.

"Обожаю эти дни упаковок. Очередная пара скорых наполненных до краев разнообразным добром отправилась сегодня на передовую.

Искренне благодарен всей общине украинцев в Мадриде, моему фонду БФ "Народная Армия", "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad" и ассоциациям и госпиталям, которые помогали материально и продукцией. Спасибо СУМ и музыкантам Trinidad & Twovagos за финансовую поддержку. Спасибо каждому из вас за донаты и репосты.

И спасибо, что меня окружают именно такие люди, которые часто отдают последнее ради помощи другим. Не останавливаемся, потому что мы нужны нашим защитникам до самой победы! Работаем дальше!", - написал Зозуля в своем Facebook.