"Обожаю эти дни упаковок". Зозуля отчитался о новой помощи для защитников
Автомобили скорой помощи уже отправились в Украину
Фото: Facebook
Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля показал автомобили скорой помощи, который уже отправились в Украину.
"Обожаю эти дни упаковок. Очередная пара скорых наполненных до краев разнообразным добром отправилась сегодня на передовую.
Искренне благодарен всей общине украинцев в Мадриде, моему фонду БФ "Народная Армия", "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad" и ассоциациям и госпиталям, которые помогали материально и продукцией. Спасибо СУМ и музыкантам Trinidad & Twovagos за финансовую поддержку. Спасибо каждому из вас за донаты и репосты.
И спасибо, что меня окружают именно такие люди, которые часто отдают последнее ради помощи другим. Не останавливаемся, потому что мы нужны нашим защитникам до самой победы! Работаем дальше!", - написал Зозуля в своем Facebook.
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