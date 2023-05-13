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Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом

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Роман подверг критике Андрея Николаевича за его выходку

Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом

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Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля выступил с критикой в адрес Андрея Шевченко. Бывший украинский тренер и футболист недавно – во время матча Лиги чемпионов "Милан" – "Интер" – наблюдал за встречей с трибуны, сидя рядом с сербским тенистом Новаком Джоковичем.

“Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты?

Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то, кроме записи промороликов, на тебе лежит еще и репутационная ответственность и уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Чего там сидит наша национальная гордость?!”, - написал Зозуля в своем Facebook.

Нападающий задал риторические вопросы с акцентом на то, что Джокович имеет пророссийские взгляды. Также Зозуля соединил это с прошлыми скандальными поступками Шевченко.

“Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем?

Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец, как бы это сказать более мягко – активные русофилы?

Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из рб и рф в спорт?

Очевидно, что он знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, они ведь были бизнес-партнерами до ноября 2022 года.

Как и знал, что Инфантино полностью управляемый и коррумпированный россией, когда фотографировался с ним.

Как знал, что идет в НОК, кишащий бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку.

Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш амбасадор тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?

Я долго молчал на этот счет и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?!

И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По вашему это не ко времени или есть другая причина…?”, - написал Зозуля.

Кроме этого нападающий прикрепил ссылки на новости с подтверждением его слов. Речь идет о случаях, когда Джокович поддержал выступления россиян на Уимблдоне, когда серб заявил, что российские спортсмены заслуживают выступать и побеждать на международных соревнованиях и также как отец Новака "тусуется" с оккупантами.

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В статье: Роман Зозуля Андрей Шевченко Новак Джокович
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