  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Барселона: Верим в ценность спорта для сближения народов. Сожалеем, что обращение Бальде и Роберто оскорбило наших болельщиков в Украине
В тренде

Барселона: Верим в ценность спорта для сближения народов. Сожалеем, что обращение Бальде и Роберто оскорбило наших болельщиков в Украине

Общие новости
(1 голосов)

И еще в клубе рассказали, как помогают украинцам

Барселона: Верим в ценность спорта для сближения народов. Сожалеем, что обращение Бальде и Роберто оскорбило наших болельщиков в Украине

Twitter СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1

Новина українською

"Барселона" официально прокомментировала эпизод с участием игроков команды Алекса Бальде и Серхи Роберто, которые обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге с благодарностью за поддержку.

Клуб ответил на письменный запрос "Трибуны" по данному инциденту.

Читайте такжеИгроки Барселоны поздравили российских болельщиков клуба с чемпионством. ВИДЕО

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов.

Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение (Бальде и Роберто – прим.) оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной", и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба.

Кроме того, он предложил помощь "Барселоны" всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.

Наша помощь не ограничилась только словами. В дни матчей на "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями. В результате этой инициативы, проведенной совместно с "Красным Крестом", было собрано более 17 тысяч килограммов детского питания и других продуктов первой необходимости.

Кампания по поддержке украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-педагогических и спортивных мероприятий для детей и молодежи, которые оказались в центрах приема в разных точках Каталонии. Эти мероприятия, которые проводились командой волонтеров клуба, членов клуба и работников, ставили за цель оказать эмоциональную поддержку и поощрить молодых украинцев, оказавшихся в эмоционально напряженной ситуации, к физической активности.

Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине.

Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине", — говорится в заявлении клуба.

По теме
yellow-arrow
Кварцяный : Уверен, что еще могу поменять что-то в лучшую сторону в украинском футболе
yellow-arrow
Минобороны РФ заявило, что на Белгородщине "разгромили националистические формирования"
yellow-arrow
Путин: Россия не начинала войну, а пытается посредством "СВО" прекратить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Серхи Роберто война с россией Алекс Бальде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Опанасович (Ковалівка)
23.05.2023 в 17:32
Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру в цінність спорту, як інструменту для зближення народів. - в барсі 0х#їли
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде