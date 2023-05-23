Барселона: Верим в ценность спорта для сближения народов. Сожалеем, что обращение Бальде и Роберто оскорбило наших болельщиков в Украине

"Барселона" официально прокомментировала эпизод с участием игроков команды Алекса Бальде и Серхи Роберто, которые обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге с благодарностью за поддержку.

Клуб ответил на письменный запрос "Трибуны" по данному инциденту.

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов.

Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение (Бальде и Роберто – прим.) оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной", и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба.

Кроме того, он предложил помощь "Барселоны" всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.

Наша помощь не ограничилась только словами. В дни матчей на "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями. В результате этой инициативы, проведенной совместно с "Красным Крестом", было собрано более 17 тысяч килограммов детского питания и других продуктов первой необходимости.

Кампания по поддержке украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-педагогических и спортивных мероприятий для детей и молодежи, которые оказались в центрах приема в разных точках Каталонии. Эти мероприятия, которые проводились командой волонтеров клуба, членов клуба и работников, ставили за цель оказать эмоциональную поддержку и поощрить молодых украинцев, оказавшихся в эмоционально напряженной ситуации, к физической активности.

Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине.

Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине", — говорится в заявлении клуба.