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Игроки Барселоны поздравили российских болельщиков клуба с чемпионством. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

"Скоро увидимся"

Игроки Барселоны поздравили российских болельщиков клуба с чемпионством. ВИДЕО

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто записали обращение к российским болельщикам своего клуба, поздравив их с победой в чемпионате Испании.

В коротком видео Бальде говорит россиянам "скоро увидимся". А Роберто поблагодарил "дорогих болельщиков из России" за "поддержку и энергию" и назвал их частью этой победы.

Это видео каталонцы сняли для российского интернет-сервиса "Okko Спорт", являющегося официальным транслятором испанской Ла Лиги на территории государства-террориста.

Напомним, игрокам "Барселоны", что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну на территории Украины. Поэтому земляки каталонцев из "Реала" играли выездной матч против донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов в Польше, а голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген вскоре примет участие в благотворительном матче сборных Германии и Украины. Также из-за полномасштабной войны английская Премьер-лига расторгла контракт с русским вещателем.

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В статье: Барселона Серхи Роберто война с россией Алекс Бальде
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2023 в 18:35
МАНЧЕСТЕР СИТИ - вонючий реал 4-0!!! Ха-ха-ха А теперь расскажу кое-что дебилам, типа немирова, которым подбросили кость пососать... Ни Бальде, ни Роберто ничего с рашистским ОККО не подписывали, как и другие игроки лучшей команды мира - великой Барселоны... Но у них, в контрактах, есть пункты, которые регламентируют им делать некоторые акции, которые вне пределов футбольного поля. Такими акциями могут быть встречи с болельщиками, подпись футболок, раздача сувениров, благотворительные посиделки, выступления на радио и ТВ, обращение к своим болельщикам в разных концах Планеты Земля. Отказаться от подобных акций - это значит нарушить некоторые пункты своего контракта с клубом. Примерная схема того, что произошло, выглядит так... Звонит Тебас, который и замутил сделку с ОККО, Лапорте и говорит - "Слышь, Лапорта, вы в этом году чемпионы, у меня по контракту с ОККО чемпион Испании каждый год поздравляет своих фанатов на расее, я ж не зря от них миллионы в Ла Лигу вбрасываю... Выдерни пару пацанов, кого не жаль, пусть поздравят... И да, на следующей неделе будем поздравлять китайских партнеров нашей прекрасной Лиги..Нужны будут ещё пару человек". Так что, остыньте смешные фанаты руЦкаГа мира и по совместительству фанаты позорного реала...
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0
0
Alex-696 (Немирів)
20.05.2023 в 18:10
Завжди знав, що це кондомна команда. Сьогодні вони це підтвердили знов. Давай, олень монреальський, розкажи, шо це все рука Переса.
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
20.05.2023 в 18:04
Ясно понятно. Вычеркиваем
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+1
0
Степан Ставицкий (Энергодар)
20.05.2023 в 18:00
Каталонская шваль... После этого заядлые барсисты дальше будут что-то говорить о "великом клубе"? Просто слов нет.
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-1

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