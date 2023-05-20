Игроки Барселоны поздравили российских болельщиков клуба с чемпионством. ВИДЕО

Игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто записали обращение к российским болельщикам своего клуба, поздравив их с победой в чемпионате Испании.

В коротком видео Бальде говорит россиянам "скоро увидимся". А Роберто поблагодарил "дорогих болельщиков из России" за "поддержку и энергию" и назвал их частью этой победы.

Это видео каталонцы сняли для российского интернет-сервиса "Okko Спорт", являющегося официальным транслятором испанской Ла Лиги на территории государства-террориста.

Напомним, игрокам "Барселоны", что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну на территории Украины. Поэтому земляки каталонцев из "Реала" играли выездной матч против донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов в Польше, а голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген вскоре примет участие в благотворительном матче сборных Германии и Украины. Также из-за полномасштабной войны английская Премьер-лига расторгла контракт с русским вещателем.