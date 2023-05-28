Марта Костюк: Не уважаю Соболенко, потому что она ездит в Россию и тренируется там

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) отреагировала на интервью ее соперницы в первом круге Открытого чемпионата Франции, белоруски Арины Соболенко (WTA №2). В своем комментарии ярая поклонница диктатора лукашенко заявила: "Если Костюк меня ненавидит, ладно, я ничего не могу с этим поделать".

"Я приезжаю на турнир, я хочу выиграть каждый матч, который я играю, единственное, что я делаю, – я не жму руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-то другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я даже не знаю, как это комментировать.

Для меня это история не об эмоциях, потому что ненависть – это эмоция, а это история об уважении. Во-первых, я не могу испытывать уважения к ее выбору продолжать ездить в россию, тренироваться там, общаться с российской прессой. Не вывозить семью из стран-агрессоров, имея достаточные финансовые возможности для этого шага. Я бы не смогла смириться сама с собой, когда моя страна такое делает, а я остаюсь там, где люди вокруг просто продолжают жить своей жизнью, отдыхать, развлекаться по-прежнему.

Во-вторых, лично для меня занятие теннисом - это было не только о собственном развитии, деньгах, комфорте, помощи своей семье и т.д. Главное – это возможность что-то изменить, изменить к лучшему. Соболенко после этого турнира может стать первым номером в столь популярном спорте. Имея столь большую аудиторию, такое влияние в мире она от него отказывается. Какой месседж она уносит в мир?

Мы же говорим о том, что людей убивают, а слышим в ответ, что надо оставить спорт вне политики. Но когда война приходит в твой дом, она не выбирает, спортсмен ты или нет. Это не политика, это не о выборах, не о законах или что-то в этом роде. Война – это война, и все мы знаем, как россия и беларусь воюют против Украины, как расстреливают мирное население, как пленят гражданских, воруют вещи из домов, насилуют детей, вывозят их из Украины. Это геноцид украинского народа, это не политика. Мы ведь не на уровне детского сада здесь, когда кто-то говорит, что кого-то любит или ненавидит. Я просто не могу уважать такую позицию, когда речь идет о событиях, коренным образом изменяющих мир, таких как война.

В общем, я скажу так: у меня нет ненависти к кому-то из игроков, из стран-агрессоров. Я просто не уважаю их. Для меня если честно нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение – это не эмоция. Вот что я думаю по этому поводу" – сказала Марта.

Напомним, что матч Костюк – Сабаленко состоится сегодня, 28 мая, первым запуском. Начало игры – не раньше 12:00 по киевскому времени.