Федецкий о гражданстве Румынии у Тимощука: Может, у него среди родственников был еще Граф Дракула?

Бывший украинский защитник Артем Федецкий прокомментировал возможность получения Анатолием Тимощуком румынского гражданства:

“Да это бред! Поверьте мне: я Тимощука знал (“знал”, потому что для себя этого человека вычеркнул из жизни), много лет. Он жил на соседней улице от моих родителей. И никогда я не слышал, наверное, и родственники Тимощука не слышали, что у него есть какие-то родственники в Румынии. Вы же понимаете: наложили санкции, запретили въезд в Украину, лишили всех наград, фактически вычеркнули предателя этого с истории Украины. Наверное, он ищет какие-то "лазейки", чтобы когда-нибудь вернуться, определенные надежды возлагает.

Родственники в Румынии, говорит… Может, у него среди родственников был еще Граф Дракула, если еще глубже копнуть в каком-нибудь поколении? Насколько мне известно, он родом из Волыни и практически все его родственники так же из Волыни.

Если бы у него были родственники в Румынии, то, играя в Шахтере, мы могли бы пошутить об этом с Рацем, Беркеуаном, Стойканом, эта тема в любом случае проскользнула бы. Поверьте, ничего такого даже близко не было. Это бред и какая-то хитрость Анатолия, чтобы сделать такие документы. Вы же понимаете, что буквально одна другая буква по фамилии в паспорте позволит ему въезд в Украину. Это юридическая тонкость, но благодаря им он сможет даже пользоваться имуществом на территории Украины. А оно у него определенно, что есть. Поэтому он ищет такие методы, чтобы что-нибудь провернуть. Но "флаг ему в руки", ничего у этого оболтуса не получится.

Я, как и вы, буквально вчера эту информацию услышал, и мне стало смешно, что мы еще в принципе вспоминаем этого человека. Но если он пробует делать такие непонятные нам вещи, то правоохранительные органы должны "держать ухо востро", чтобы этот предатель больше никогда не появился на территории Украины. Надеюсь, у него ничего не удастся”, - сказал Федецкий.