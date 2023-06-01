Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области

В Шебекино в Белгородской области сообщают о пожаре в многоэтажке.

Напомним, утром 1 июня бойцы РДК и Легиона "Свобода России" объявили о новом рейде на территорию области и боях с российскими силовиками. Сообщается, что в Шебекино местные жители пытаются выехать, на заправках – очереди.

В то же время Легион "Свобода России" сообщил, что его бойцами были уничтожены в "БНР" один военный грузовик с боекомплектом и самоходный миномет "Тюльпан".