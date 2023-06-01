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Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области

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Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области

The Times

Новина українською

В Шебекино в Белгородской области сообщают о пожаре в многоэтажке.

Напомним, утром 1 июня бойцы РДК и Легиона "Свобода России" объявили о новом рейде на территорию области и боях с российскими силовиками. Сообщается, что в Шебекино местные жители пытаются выехать, на заправках – очереди.

В то же время Легион "Свобода России" сообщил, что его бойцами были уничтожены в "БНР" один военный грузовик с боекомплектом и самоходный миномет "Тюльпан".

"По МВД Шебекино объявлен план "Крепость". "Доблестные" защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами ГРАДов. Результат уже известен, даже в Z-СМИ. Спасибо местному населению за важную своевременную информацию!"

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В статье: война с россией Свобода России Русский добровольческий корпус
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