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Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии

Общие новости
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(1 голосов)

Заявил, что "не мы начали эту войну"

Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с участниками "52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ".

"Я абсолютно согласен с путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде".

"Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Они (Запад) откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией".

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Источник:
president.gov.by

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.06.2023 в 14:33
Скоріше би здох
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0
0
fanatSD (донецк)
01.06.2023 в 14:28
чмо картофельное
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
01.06.2023 в 13:50
Розв'язувач с раний.
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+1
0

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