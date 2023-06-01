Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с участниками "52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ".

"Я абсолютно согласен с путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде".

"Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Они (Запад) откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией".