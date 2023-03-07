"Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах
"Просто гнида!"
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент РБ Александр Лукашенко не остановился на теориях заговора про "СБУ, ЦРУ и украинского IT-шника" в своем заявлении касательно инцидента с радиолокационным самолетом А-50 в Мачулищах и пошел дальше:
"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент".
"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен".
"Если они рассчитывают, – я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев, – если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь".
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