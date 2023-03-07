  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах
В тренде

"Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах

Общие новости
Обновлено
(7 голосов)

"Просто гнида!"

"Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент РБ Александр Лукашенко не остановился на теориях заговора про "СБУ, ЦРУ и украинского IT-шника" в своем заявлении касательно инцидента с радиолокационным самолетом А-50 в Мачулищах и пошел дальше:

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент".

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен".

"Если они рассчитывают, – я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев, – если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь".

Читайте такжеСБУ, ЦРУ, семья в Австрии. Лукашенко заявил, что за взрывом в Мачулищах стоит украинский IT-шник

По теме
yellow-arrow
Генсек ООН 8 марта посетит Киев - обсудит с Зеленским продление зернового соглашения
yellow-arrow
Подоляк ответил на фантазии Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси
yellow-arrow
Сидорчук: Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
belta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
07.03.2023 в 17:21
Лукашенко просто пдрс (((((((
Ответить
0
0
Football2022 (Краматорск)
07.03.2023 в 16:57
Смело)) Даже путлер ссыт назвать Зеленского гнидой.А если серьезно, то пора разворачивать вектор политики в сторону Украины, отворачиваясь от рашки. Тогда глядишь, немного смилуются, и не будут отрезать яйца перед тем, как повесить.
Ответить
0
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
07.03.2023 в 16:57
Певно, Лука за зламаний літачок від ху.ла гарно триндюлєй отримав. Бач, як розходився)))
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.03.2023 в 15:41
Хуцпіст
Ответить
0
0
Скачков Леонід (Рівне)
07.03.2023 в 15:35
Йому до нашої "гниди",як до неба рачки!!!Заздрість дідугана з"їдає!
Ответить
0
-1
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
07.03.2023 в 15:13
потвора мерзетна. задопрохідний приймач.
Ответить
+1
-1
aleks68
07.03.2023 в 14:31
тупая продажная гнида -бульбофюрер лука.согласен лизать зад и сапоги любому хозяину ради сохранения своей власти.будь то плешивая .....из паРАШИ или новый желтолицый китаец
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде