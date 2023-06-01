В Шахтер не вернется. Винисиуса Тобиаса предложили Спортингу
Агенты начали подыскивать бразильцу новую команду
shakhtar.com
19-летний бразильский защитник "
Ранее была информация, что королевский клуб не будет выкупать либо продлевать аренду игрока, но и возвращаться в Украину бразилец не имеет желания.
А учитывая пролонгацию ФИФА правила для легионеров, благодаря которому иностранцы могут в одностороннем порядке покинуть Украину, агенты начали поиск новой команды для Тобиаса.
Как сообщает A Bola, его уже предложили лиссабонскому "Спортингу", который ищет на эту позицию футболиста такого же плана как Педро Порро.
В настоящий момент в "Спортинге" изучают кандидатуру Винисиуса Тобиаса, и пытаются понять, насколько бразилец окажется полезен в модели игры Рубена Аморима.
Напомним, что в последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку.
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