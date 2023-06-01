В Шахтер не вернется. Винисиуса Тобиаса предложили Спортингу

19-летний бразильский защитник " Шахтера " Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль мадридского "Реала" летом будет подыскивать себе новую команду.

Ранее была информация, что королевский клуб не будет выкупать либо продлевать аренду игрока, но и возвращаться в Украину бразилец не имеет желания.

А учитывая пролонгацию ФИФА правила для легионеров, благодаря которому иностранцы могут в одностороннем порядке покинуть Украину, агенты начали поиск новой команды для Тобиаса.

Как сообщает A Bola, его уже предложили лиссабонскому "Спортингу", который ищет на эту позицию футболиста такого же плана как Педро Порро.

В настоящий момент в "Спортинге" изучают кандидатуру Винисиуса Тобиаса, и пытаются понять, насколько бразилец окажется полезен в модели игры Рубена Аморима.

Напомним, что в последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку.