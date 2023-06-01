Харьковский облсовет провалил голосование за лишения Григория Суркиса звания "почетный житель области"

Харьковский областной совет 1 июня не смог избавить народного депутата Верховной Рады IX созыва от "ОПЗЖ" Григория Суркиса звание почетного гражданина области.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

С призывом лишить Суркиса звание "почетный житель Харьковской области" обратилась общественная организация "Хартия".

Предварительно Экспертный совет Харьковского областного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин Харьковской области" поддержал обращение, но большинство депутатов облсовета отказались голосовать.

Половина депутатского корпуса вообще не нажималт на кнопки во время голосования, по сути поддержав тех, кто голосовал против.

Перед голосованием в зале было зарегистрировано 88 депутатов. За лишение Суркиса звание проголосовали 32 депутата, 11 – против, двое – воздержались.

Решение поддержали "Европейская солидарность", "Слуги народа" и Блок Светличной. Не поддержали Блок Кернеса, которым руководит Харьковский мэр Игорь Терехов, и бывшие депутаты от "ОПЗЖ".

"В ВСУ нет ни одного депутата из политических сил, которые собираются не голосовать за лишение (звание) Суркиса", – сказал депутат "ЕС" Александр Скорик.

Но в зале нашлись "адвокаты" Суркиса. В частности, Сергей Гладкоскок, также избранный от "ОПЗЖ", десять минут рассказывал о заслугах Суркиса.

А глава фракции Блока Кернеса Виталий Панов вообще считает, что звание можно забирать только после решения суда.