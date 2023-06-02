Ревизия укрытий, состояние ПВО и прочее. Какие темы звучали на очередном заседании Ставки
Зеленский рассказал
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего:
"Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине".
"Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства".
"Вопрос третий. Фронт. Без деталей. Вопрос четвертый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения".
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