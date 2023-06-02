"Может быть нокаут": Зеленский пообещал жесткую реакцию на закрытое убежище в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди будут отвечать за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие и возле него погибли и были ранены жители города, пришедшие туда в поисках защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал на брифинге в Молдове.

Зеленского спросили, какой будет его реакция на произошедшее после возвращения в Киев.

"Будут отвечать все. Реакция будет жесткой", – сказал президент.

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Его попросили о более подробном ответе, о конкретных людях, которые будут отвечать.

"Очень конкретные люди. Надо приехать – покажут мне детали. Разберемся. Обязательно люди будут отвечать за то, что кто-то упустил возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погиб... Нам в России этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние... сказал бы, но много журналистов тут... Есть слово, крутится, но не могу... Сказал бы так: может быть нокаут", – ответил президент.

По данным полиции Киева, в результате ракетной атаки на столицу трое погибших, среди них мать с дочерью. Позже выяснилось, что в момент падения обломков они пытались попасть в бомбоубежище. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Ранее один из местных жителей говорил, что разбудил охранника в укрытии после того, как раздался взрыв, - по его словам, у него были признаки опьянения.

Также сообщалось, что полиция Киева возбудила уголовное производство по факту закрытого доступа к укрытию во время воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что в столичной поликлинике, где не открыли укрытия во время тревоги, продолжаются следственные действия.