Россияне попали в жилой дом в Днепропетровской области
Есть раненые дети
Дніпропетровська ОВА
Сегодня, 3 июня, россияне нанесли удар по Подгородненскому обществу Днепропетровской области.
В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом.
По последним данным Днепропетровской ОВА известно 13 пострадавших, среди них трое детей. Это мальчики 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы в состоянии средней тяжести. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.
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