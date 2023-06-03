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Россияне попали в жилой дом в Днепропетровской области

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Есть раненые дети

Россияне попали в жилой дом в Днепропетровской области

Дніпропетровська ОВА

Новина українською

Сегодня, 3 июня, россияне нанесли удар по Подгородненскому обществу Днепропетровской области.

В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом.

По последним данным Днепропетровской ОВА известно 13 пострадавших, среди них трое детей. Это мальчики 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы в состоянии средней тяжести. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.

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В статье: война с россией
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