В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали

Российские оккупационные войска активизируют свои информационно-психологические операции. На вражеских телеграм-каналах и в соцсетях планируется усиление нашествия распространений недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины и их собственных формирований, отметили в СтратКоме ВСУ.

С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии – даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных, другие фейковые материалы.

Достоверную информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций и от официальных спикеров ВСУ, напомнили в СтратКоме.

В РФ заявили, что Украина утром 4 июня начала контрнаступление на пяти участках фронта.