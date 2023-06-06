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Куча российской техники и личного состава. Генштаб – о потерях оккупантов за 5 июня

Общие новости
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Куча российской техники и личного состава. Генштаб – о потерях оккупантов за 5 июня

ДПСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков – 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,
  • РСЗО – 590 (+6) ед,
  • средства ПВО – 351 (+2) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
  • крылатые ракеты – 1171 (+35),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20) ед,
  • специальная техника – 489 (+5).

Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательных БпЛА и 6 ударных, различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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