Куча российской техники и личного состава. Генштаб – о потерях оккупантов за 5 июня
+800
ДПСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 211150 (+800) человек ликвидировано,
- танков – 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,
- РСЗО – 590 (+6) ед,
- средства ПВО – 351 (+2) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
- крылатые ракеты – 1171 (+35),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20) ед,
- специальная техника – 489 (+5).
Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательных БпЛА и 6 ударных, различных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели.
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