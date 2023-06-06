Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти
Легенда
Олександр Приходько, UA-Футбол
Один из главных бомбардиров украинского футбола Евгений Селезнев провел свой прощальный благотворительный матч.
В матче приняли участие представители трех футбольных поколений (Срна, Ракицкий, Довбик, Алиев, Ярмоленко, Милевский, Шапаренко, Бущан, Буяльский, Маркевич и многие другие звезды украинского футбола).
Среди звезд шоу-бизнеса в Ужгороде присутствовали ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии Квартал 95 Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков. Также присутствовали и и украинские воины - азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya" и другие.
Свой прощальный матч Евгений Селезнев посвятил украинским защитникам и защитницам. Все собранные средства во время игры будут переданы на нужды военных. Вход на матч был свободный, однако организовывали сбор средств благодаря зрительским донатам на стадионе и во время трансляции.
В матче играли две команды под названиями Оранжевые и Бело-сине-голубые. Селезнев сыграл за обе команды.
В основное время была зафиксирована ничья 8:8, после судья назначил серию пенальти.
Сам Селезнев суммарно забил 5 голов и реализовал решающий послематчевый пенальти для оранжевых. Три гола провел Адриан Пуканыч, дважды отметился Артем Федецкий.
Составы команд:
Популярное сейчас
- Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС
- Прощальный матч Селезнева: с кем из участников поединка пересекался в одном клубе форвард? Квиз
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
- 20:30 Украинские Селезнев: До 24 февраля 2022 года я еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться
- 11:08 Украинские Селезнев: Меня предупредили, если появляюсь в Макеевке или Донецке – расстреляют
- 18:29 Украинские В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ. Участники провели пресс-конференцию