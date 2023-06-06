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Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти

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Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти

Олександр Приходько, UA-Футбол

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Один из главных бомбардиров украинского футбола Евгений Селезнев провел свой прощальный благотворительный матч.

В матче приняли участие представители трех футбольных поколений (Срна, Ракицкий, Довбик, Алиев, Ярмоленко, Милевский, Шапаренко, Бущан, Буяльский, Маркевич и многие другие звезды украинского футбола).

Среди звезд шоу-бизнеса в Ужгороде присутствовали ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии Квартал 95 Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков. Также присутствовали и и украинские воины - азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya" и другие.

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Свой прощальный матч Евгений Селезнев посвятил украинским защитникам и защитницам. Все собранные средства во время игры будут переданы на нужды военных. Вход на матч был свободный, однако организовывали сбор средств благодаря зрительским донатам на стадионе и во время трансляции.

В матче играли две команды под названиями Оранжевые и Бело-сине-голубые. Селезнев сыграл за обе команды.

В основное время была зафиксирована ничья 8:8, после судья назначил серию пенальти.

Сам Селезнев суммарно забил 5 голов и реализовал решающий послематчевый пенальти для оранжевых. Три гола провел Адриан Пуканыч, дважды отметился Артем Федецкий.

Составы команд:

Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти - изображение 1Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти - изображение 2

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В статье: Евгений Селезнев война с россией
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