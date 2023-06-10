Россияне ночью атаковали аэродром на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами
Есть определенные повреждения инфраструктуры
НВ
В ночь на 10-е июня Россия дронами атаковала Одессу. Атаки, однако, подверглась также Полтавщина. Был атакован аэродром "Миргород". Как сообщил на своей странице глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.
Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.
В результате работы ПВО, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
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Источник:Дмитро Лунін
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