Россияне ночью атаковали аэродром на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами

В ночь на 10-е июня Россия дронами атаковала Одессу. Атаки, однако, подверглась также Полтавщина. Был атакован аэродром "Миргород". Как сообщил на своей странице глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.

Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

В результате работы ПВО, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.