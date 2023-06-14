  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, сделанной в обход санкций – полсотни ее компонентов произвели страны-партнеры
В тренде

По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, сделанной в обход санкций – полсотни ее компонентов произвели страны-партнеры

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Микроэлектроника из стран свободного мира была разными путями поставлена в Россию

По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, сделанной в обход санкций – полсотни ее компонентов произвели страны-партнеры

Дніпропетровська ОВА

Новина українською

По Кривому Рогу россияне ударили ракетой Х-101, которая, по предварительной оценке, была выпущена в РФ в апреле 2023 года. Около 50-ти компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира, в частности в странах-партнерах, и различными путями поставлены в Россию.

Читайте также"Olympics и FIFA, а как вам спится?" Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога

В Офисе Президента Украины отметили, что враг пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности, третьих стран. Украина применила санкции против всех компаний в РФ, которые производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против этих компаний, также должны наказываться и пути обхода санкций.

Читайте такжеМаршрут поставок, увеличение объемов и собственное производство. Разведка Британии – о ставке РФ на иранские БПЛА

Сейчас ОП работает совместно с партнерами над усилением санкций и экспортного контроля, чтобы лишить россиян возможностей получать иностранные комплектующие для производства вооружений через посредников. Состоялись встречи с дипломатами соответствующих стран, также готовится документ, исследующий ситуацию с поступлением микроэлектроники и других компонентов в РФ с конкретными рекомендациями по ограничениям.

По теме
yellow-arrow
В Пентагоне сообщили, имеют ли США подтверждение об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
yellow-arrow
На войне против РФ погиб футболист любительского клуба
yellow-arrow
В Генштабе рассказали об успехах в рамках наступательной операции – есть продвижение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Андрей Ермак санкции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/ermaka2022

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде