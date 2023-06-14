По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, сделанной в обход санкций – полсотни ее компонентов произвели страны-партнеры

По Кривому Рогу россияне ударили ракетой Х-101, которая, по предварительной оценке, была выпущена в РФ в апреле 2023 года. Около 50-ти компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира, в частности в странах-партнерах, и различными путями поставлены в Россию.

В Офисе Президента Украины отметили, что враг пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности, третьих стран. Украина применила санкции против всех компаний в РФ, которые производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против этих компаний, также должны наказываться и пути обхода санкций.

Сейчас ОП работает совместно с партнерами над усилением санкций и экспортного контроля, чтобы лишить россиян возможностей получать иностранные комплектующие для производства вооружений через посредников. Состоялись встречи с дипломатами соответствующих стран, также готовится документ, исследующий ситуацию с поступлением микроэлектроники и других компонентов в РФ с конкретными рекомендациями по ограничениям.