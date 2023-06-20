Кудривка-Veterans выиграла чемпионат Украины среди ветеранов 55+

В Вишневом Киевской области состоялся чемпионат Украины среди ветеранов в возрастной категории 55 лет и старше. Победителем турнира, который проводится в память о знаменитом футболисте и тренере Владимире Лозинском, стала "Кудривка-Veterans" из Ирпеня. На втором месте финишировал "Абориген" (Луцк), на третьем – "Ришелье" (Одесса).

Организаторами чемпионата Украины среди старейших ветеранов, который проводится с 2014 года, выступают Ассоциация ветеранов футбола Украины, Благотворительный фонд "Семья Собуцких" и ООО "Агробизнес". Напомним, согласно Регламенту соревнований в заявку команды на турнир разрешается включение игроков в возрасте 55 лет и старше (то есть 1968 г.р. и старше), а также трех игроков в возрасте 50 лет и старше (то есть 1973 г.р. и старше).

Всего для участия в чемпионате 55+ в этом году явились 16 команд из 12 регионов Украины. В течение мая прошли игры в зонах, составленных по географическому принципу.

В каждой команде есть игроки, которые сменили футбольную форму на "пиксель", поэтому пожелали всем живыми, здоровыми и обязательно с победой вернуться домой.

Лучшим игроком турнира был признан Александр Макаренко из "Кудривки-Veterans", именно он стал автором решающего гола. А приз от Благотворительного фонда семьи Собуцких "За верность футболу" получил вратарь "Ришелье" Александр Бодопрост (67 лет, самый старший игрок турнира).

Футбольный турнир проводится во время войны и имеет статус благотворительности. Все вырученные средства будут направлены на помощь вооруженным силам Украины. В этом году ЧУ-55+ стал самым массовым по количеству участников. И это, несмотря на войну и невозможность участия команд с временно оккупированных территорий. Для поддержки ветеранов футбола участие в турнире бесплатное, организаторы берут на себя все расходы – проживание и питание команд-участниц, аренду стадионов, судейство и прочее. Отметим, что в этом году также пройдут чемпионаты Украины среди ветеранов в возрастных категориях 35+ и 45+ лет.

Все победители Чемпионата Украины среди ветеранов 55+