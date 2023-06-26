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УАФ в отсутствии Павелко руководят Протасов и Демьяненко - у них есть право подписи

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Именно они имеют право подписи и ответственны за все решения

УАФ в отсутствии Павелко руководят Протасов и Демьяненко - у них есть право подписи

uaf.ua

Новина українською

Украинская Ассоциация футбола продолжает работу и в отсутствии президента Андрея Павелко, который по решению суда был отправлен в СИЗО сроком до 60 дней - до 14 августа включительно.

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Как сообщает Sport ua, сейчас процессом работы УАФ руководят первые вице-президенты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, у которых есть право подписи.

Отмечается, что именно они имеют право подписи и ответственны за все те решения, которые принимает сейчас УАФ, как спортивного, так и финансового характера.

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В статье: Анатолий Демьяненко Олег Протасов Андрей Павелко УАФ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
26.06.2023 в 21:35
Хабарники і адвокати павелка разом з беляшом, лесиком и игором бєлановим
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