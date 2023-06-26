УАФ в отсутствии Павелко руководят Протасов и Демьяненко - у них есть право подписи

Украинская Ассоциация футбола продолжает работу и в отсутствии президента Андрея Павелко, который по решению суда был отправлен в СИЗО сроком до 60 дней - до 14 августа включительно.

Как сообщает Sport ua, сейчас процессом работы УАФ руководят первые вице-президенты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, у которых есть право подписи.

Отмечается, что именно они имеют право подписи и ответственны за все те решения, которые принимает сейчас УАФ, как спортивного, так и финансового характера.