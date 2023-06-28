Украина поднялась на самую высокую позицию в мировом рейтинге по волейболу в своей истории

Мужская сборная Украины по волейболу обновила свой рекорд по самой высокой позиции в рейтинге Международной федерации волейбола.

Согласно новому зачету, украинская команда является четырнадцатой сильнейшей сборной в мире. Лидируют в рейтинге сборные Польши, США, Бразилии, Италии и Франции.

Украина достигла значительного прогресса, благодаря своим успешным результатам в Золотой Евролиге, где "сине-желтые" одержали шесть побед из шести возможных в групповом раунде, и только в финале проиграли Турции (2:3).