Украина поднялась на самую высокую позицию в мировом рейтинге по волейболу в своей истории
Новый рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по волейболу обновила свой рекорд по самой высокой позиции в рейтинге Международной федерации волейбола.
Согласно новому зачету, украинская команда является четырнадцатой сильнейшей сборной в мире. Лидируют в рейтинге сборные Польши, США, Бразилии, Италии и Франции.
Украина достигла значительного прогресса, благодаря своим успешным результатам в Золотой Евролиге, где "сине-желтые" одержали шесть побед из шести возможных в групповом раунде, и только в финале проиграли Турции (2:3).
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