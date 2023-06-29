Украина впервые закончило день на Европейских Игах-2023 без наград
Редкость
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошел очередной соревновательный день Европейских Игр-2023. По его итогу Украина не добыла ни одной награды. Это первый случай на этой Европеаде, когда Украина закончила день без наград, начиная с 22-го июня, когда и были разыграны первые награды.
Ближе всего к наградам 29-го июня была женская сборная по стрельбе из винтовки из трех положений – четвертое место. Также сборная фехтовальщиц сегодня была пятой, а в современном пятиборье сборная Украины стала шестой.
Но награды еще точно будут. Боксер Андрей Хижняк вышел в полуфинал, что гарантирует минимум бронзу. Также в полуфинал вышла женская сборная Украины по пляжному футболу.
В общем медальном зачете Украина занимает третье место с 36-ю медалями.
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