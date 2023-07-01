Хацкевич: Беларусь уже давно не Беларусь, а какая-то губерния России
Тренер называет вещи своими именами
Фото: shakhtar.com
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал участие Беларуси в войне против Украины:
"Беларусь уже давно под Россией, это всем известно. Но то, что оттуда летело, заходили войска после вымышленных учений – это не то, что боль, это отвращение к нынешней власти. Власть под предлогом каких-то военных учений предоставляет свою территорию, чтобы на твоего соседа, не сделавшего Беларуси ничего плохого, напал агрессор.
Они предоставили свою землю, аэропорты, свои возможности для того, чтобы атаковать Украину. Белоруссия уже давно не Белоруссия, а какая-то губерния России. Просто официально об этом никто не говорит", - сказал Хацкевич.
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