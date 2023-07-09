Виктория Азаренка - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Болеем за Элину
instagram.com/elisvitolina
Еще ни разу в карьере Элина Свитолина не побеждала Викторию Азаренко. Наконец-то прервать эту полосу у украинки будет шанс на Уимблдоне, получив еще и путевку в 1/4 финала турнира. Азаренка гораздо выше по рейтингу. Впрочем, лучше ли ее форма сейчас?
Уимблдон. Женщины. 1/8 финала
9 июля. Начало в 19:50
Виктория Азаренко (Беларусь, 20) - Элина Свитолина (Украина, 76)
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Вікторія Азарєнка - Еліна Світоліна дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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