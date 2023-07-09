Виктория Азаренка - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Еще ни разу в карьере Элина Свитолина не побеждала Викторию Азаренко. Наконец-то прервать эту полосу у украинки будет шанс на Уимблдоне, получив еще и путевку в 1/4 финала турнира. Азаренка гораздо выше по рейтингу. Впрочем, лучше ли ее форма сейчас?

Уимблдон. Женщины. 1/8 финала

9 июля. Начало в 19:50

Виктория Азаренко (Беларусь, 20) - Элина Свитолина (Украина, 76)

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO