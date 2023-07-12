С приглашением саммит был бы идеален. Что Зеленский и Столтенберг сказали на совместном брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Йенс Столтенберг провели совместный брифинг на полях саммита НАТО, от них прозвучал ряд заявлений.

Зеленский отметил:

"Результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение [в НАТО], они были бы идеальны".

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент".

"Мы цивилизованные люди, мы понимаем, что мы не можем стать членами НАТО, пока идет война. Но четкие сигналы о том, что это произойдет, сегодня звучали уверенно. Я понимаю, что это произойдет тогда, когда будет безопасно на нашей земле".

"Если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, если это произойдет, то это будет конкретным успехом".

"Украина нужна НАТО не меньше, чем НАТО – Украине".