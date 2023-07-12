С приглашением саммит был бы идеален. Что Зеленский и Столтенберг сказали на совместном брифинге
Провели пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Йенс Столтенберг провели совместный брифинг на полях саммита НАТО, от них прозвучал ряд заявлений.
Зеленский отметил:
"Результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение [в НАТО], они были бы идеальны".
"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент".
"Мы цивилизованные люди, мы понимаем, что мы не можем стать членами НАТО, пока идет война. Но четкие сигналы о том, что это произойдет, сегодня звучали уверенно. Я понимаю, что это произойдет тогда, когда будет безопасно на нашей земле".
"Если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, если это произойдет, то это будет конкретным успехом".
"Украина нужна НАТО не меньше, чем НАТО – Украине".
Тезисы от Столтенберга:
"Я рад видеть сегодня на саммите Украину как равную среди членов Альянса. И я ожидаю того дня, когда мы встретимся как союзники".
"Совет Украина – НАТО – это четкий инструмент, где Украина будет иметь право инициативы собрания и консультаций, индивидуальные члены не смогут заблокировать решение по Украине. Мы будем проводить кризисные консультации и, если Зеленский захочет принять в них участие, никто из стран не сможет препятствовать".
"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".
"Мы дадим приглашение, когда все союзники отметят, что выполнены все условия".
Генсек Альянса также сказал, что Украина получила гарантии безопасности от нескольких стран. Группа стран НАТО создала коалицию по обучению украинских пилотов на самолетах F-16. Столтенберг заверил, что уже идет подготовка для того, чтобы учения начались уже этим летом. Более 10 стран готовы провести такие учения. Это даст НАТО возможность принять решение о передаче Украине самолетов.
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