Чигринский: Если будет конкретика из Индии или Индонезии, то я готов двигаться в этом направлении

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о своих ближайших планах. Напомним, последним клубом экс-игрока сборной Украины был греческий "Ионикос", который он покинул по завершении сезона-2022/23.

- Я понимаю, что в моем возрасте трудно рассчитывать на быстрый интерес, чтобы попасть в первую волну трансферов. Буду ждать вторую волну, возможно, в июле-августе получу предложение. Я открыт ко всему, даже к экзотическим вариантам.

Помню, когда успешно играл за АЕК, у меня были варианты продолжить карьеру в Китае, Японии и ОАЭ. Но я отказался. Тогда приоритеты были другие: я хотел выступать в Европе. АЕК играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и я хотел как можно дольше выступать на этом уровне.

Но в 36 лет моя позиция изменилась и я готов к новым вызовам. Не откажусь получить новый опыт в другой стране. Загадывать далеко не буду, надо идти шаг за шагом. Сейчас я себя хорошо чувствую и нахожусь в хорошей форме.

Каким бы ни был результат, но в "Ионикосе" я провел неплохие два года. Я играл практически в каждом матче и травмы обошли меня стороной. Я хорошо себя чувствовал в этом клубе. Сейчас я хочу продолжать свою карьеру, потому что люблю футбол - это моя жизнь.

- Агент Александр Панков говорил, что у вас есть варианты из Индии и Индонезии. Это правда?

- Этими вопросами занимается Саша. Он у меня спросил, как я смотрю на такие варианты. Я ответил, что нормально. Если будет какая-то конкретика из Индии или Индонезии, то я готов двигаться в этом направлении. Это было несколько недель назад и больше они на связь не выходили. Возможно, взяли паузу, или я не подошел из-за возраста или им нужен другой профайл футболиста, - рассказал Чигринский в интервью "Український футбол".