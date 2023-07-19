В Крыму детонирует склад БК, взрывы слышали и на полигоне – перекрыта трасса с Керченского моста
Идет эвакуация
Фото из открытых источников
В Кировском районе временно оккупированного Крыма возник пожар на полигоне. Оккупационные власти полуострова перекрыли трассу "Таврида" (Керчь – Симферополь – Севастополь) и решили эвакуировать людей. Об этом заявил гауляйтер сергей аксенов. По заявлениям Telegram-каналов, на полигоне есть много 200-сотых и 300-сотых россиян.
Из зоны, прилегающей к полигону, планируют временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов (более двух тысяч человек).
Также "прилетело" и по складу БК оккупантов. Вероятно, там были БПЛА, как пишут Telegram-каналы. Детонация продолжается уже пятый час, взрывы слышны даже в Феодосии.
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