  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Как украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в груду металлолома – ВИДЕО
В тренде

Как украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в груду металлолома – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Эффектно и эффективно

Как украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в груду металлолома – ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Минцифры Михаил Федоров показал в своих социальных сетях, как украинский FPV-дрон уничтожил российскую РСЗО. По словам Федорова, технику оккупантов поразили беспилотником "Пегас", закупленным в рамках проекта "Армия дронов".

"Это – результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках Армии дронов за средства компании Everstake. Солнцепек – тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Ею оккупанты обстреливают наши территории. Выстрел способен уничтожать все – от бронированной техники до объектов инфраструктуры".

Читайте такжеСгорел на работе. ВИДЕО, как украинские артиллеристы уничтожили российский Солнцепек

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. Армия дронов продолжает расти. Спасибо бойцам за работу".

По теме
yellow-arrow
Верховная Рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко
yellow-arrow
На России в Республике Алтай упал вертолет Ми-8
yellow-arrow
Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию – украинка не пожала руку "нейтральной" сопернице
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Федоров война с россией дрон Солнцепек БПЛА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде