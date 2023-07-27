Как украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в груду металлолома – ВИДЕО

Глава Минцифры Михаил Федоров показал в своих социальных сетях, как украинский FPV-дрон уничтожил российскую РСЗО. По словам Федорова, технику оккупантов поразили беспилотником "Пегас", закупленным в рамках проекта "Армия дронов".

"Это – результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках Армии дронов за средства компании Everstake. Солнцепек – тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Ею оккупанты обстреливают наши территории. Выстрел способен уничтожать все – от бронированной техники до объектов инфраструктуры".