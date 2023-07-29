VBET поддерживает благотворительный матч Game4Ukraine с участием Шевченко и Зинченко

VBET становится партнером благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стемфорд Бридж между мировыми звездами футбола. Составы двух команд, капитанами которых являются послы фандрейзинговой платформы UNITED24, Андрей Шевченко и Александр Зинченко, обнародованы на официальном сайте.

«Невероятно видеть столько великих имен из мира футбола и музыки, которые соберутся вместе, чтобы помочь нам собрать жизненно важные средства, чтобы начать восстановление нашей прекрасной страны. Я надеюсь, что мы сможем заполнить стадион 5 августа и сможем по-настоящему гордиться», — прокомментировал Александр Зинченко.

Андрей Шевченко отметил, что «Футбол и музыка всегда обладали невероятной способностью объединять людей, и мы действительно надеемся, что этот день станет памятным для всех, объединенных во взгляде на лучшее будущее».

Во время проведения и подготовки матча, организованного при поддержке инициативы Президента Украины Владимира Зеленского – фандрейзинговой платформы UNITED24, будут собирать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было повреждено российскими оккупантами в марте 2022 года.

Учитывая партнерство, брендинг компании VBET появится на игровой форме и на стадионе Стемфорд Бридж. Компания совместно с UNITED24 и Game4Ukraine проведет комплекс мероприятий по продвижению благотворительного матча не только в Украине, но и в странах оперирования глобальной группы компаний VBET в Европе, в том числе и в Великобритании.

«Транслируя ценность ответственности перед государством, обществом и игроками, VBET не мог остаться в стороне от этого события. Мы с гордостью поддерживаем Андрея Шевченко и Александра Зинченко в их намерениях. Глобальный бренд VBET станет не только партнером символического футбольного матча, а непосредственно VBET UKRAINE будет активно участвовать в дополнительных активациях, направленных на увеличение суммы донатов», - комментирует партнерство Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

«Матч на Стемфорд Бридж 5 августа станет крупнейшим благотворительным событием для UNITED24 не только за рубежом, но и в целом для платформы. Перед нами очень важная миссия – собрать достаточно средств, чтобы 415 детей смогли вернуться за парты родного Михайло-Коцюбинского лицея. Мы благодарим VBET Ukraine за то, что решили разделить с нами эту большую ответственность и стали первым украинским партнером матча», - говорит Ярослава Гресь, координатор фандрейзинговой платформы UNITED24.

«Мы собрали, пожалуй, самый лучший состав звезд мирового футбола, также на Game4Ukraine выступят звезды мирового уровня. Прямой эфир на Sky в Великобритании объединит зрителей по всему миру, мы надеемся на поддержку и донаты», - комментирует Лестер Холкомб, исполнительный продюсер Game4Ukraine.

О компании

VBET Ukraine – официальный представитель международного бренда VBET, работающего в Украине с 2020 года. Компания первой получила все три лицензии на проведение азартных игр от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины: организацию и проведение букмекерской деятельности, организацию и проведение азартных игр покер в сети Интернет, организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет. VBET Ukraine является титульным партнером Украинской Премьер-лиги, премиумспонсором сборной Украины по футболу и ряда спортивных клубов и федераций. В 2022 году компания представила социальную инициативу We Care Fund, в рамках которой аккумулировала более 15 млн на реализацию благотворительных проектов.

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