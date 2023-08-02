Во главе с Павелко. 10 представителей Украины продолжат работу в структуре УЕФА до 2027 года

УЕФА представил составы административных органов организации, которые будут выполнять свои функции на период с 2023 по 2027 год.

В различные комитеты организации вошли 9 украинцев.

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Особый статус за собой сохранил бывший президент "Динамо" и национальной федерации Григорий Суркис. Он остался почетным членом организации.

Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко является членом исполнительного комитета УЕФА, членом и заместителем председателя комитета молодежного и любительского футбола, а также заместителем председателя комитета по футзалу и пляжному футболу

Кроме этого, Украина имеет в органах УЕФА следующих представителей: