Во главе с Павелко. 10 представителей Украины продолжат работу в структуре УЕФА до 2027 года
Во главе с Андреем Павелко
УЕФА представил составы административных органов организации, которые будут выполнять свои функции на период с 2023 по 2027 год.
В различные комитеты организации вошли 9 украинцев.
Особый статус за собой сохранил бывший президент "Динамо" и национальной федерации Григорий Суркис. Он остался почетным членом организации.
Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко является членом исполнительного комитета УЕФА, членом и заместителем председателя комитета молодежного и любительского футбола, а также заместителем председателя комитета по футзалу и пляжному футболу
Кроме этого, Украина имеет в органах УЕФА следующих представителей:
- Игорь Грищенко – инспектор по этике и дисциплинарным вопросам;
- Алексей Михайличенко – член комитета национальных команд;
- Вадим Костюченко – член комитета по программе "Хет-трик";
- Юрий Записоцкий – второй вице-заместитель председателя комитета по лицензированию клубов;
- Владимир Генинсон – член комитета по стадионам и безопасности;
- Олег Протасов – член футбольного комитета;
- Андрей Бондаренко – член экспертной группы УЕФА по административным вопросам;
- Александр Каденко – член экспертной группы УЕФА по вопросам массового футбола.
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