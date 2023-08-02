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Во главе с Павелко. 10 представителей Украины продолжат работу в структуре УЕФА до 2027 года

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Во главе с Андреем Павелко

Во главе с Павелко. 10 представителей Украины продолжат работу в структуре УЕФА до 2027 года

Новина українською

УЕФА представил составы административных органов организации, которые будут выполнять свои функции на период с 2023 по 2027 год.

В различные комитеты организации вошли 9 украинцев.

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Особый статус за собой сохранил бывший президент "Динамо" и национальной федерации Григорий Суркис. Он остался почетным членом организации.

Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко является членом исполнительного комитета УЕФА, членом и заместителем председателя комитета молодежного и любительского футбола, а также заместителем председателя комитета по футзалу и пляжному футболу

Кроме этого, Украина имеет в органах УЕФА следующих представителей:

  • Игорь Грищенко – инспектор по этике и дисциплинарным вопросам;
  • Алексей Михайличенко – член комитета национальных команд;
  • Вадим Костюченко – член комитета по программе "Хет-трик";
  • Юрий Записоцкий – второй вице-заместитель председателя комитета по лицензированию клубов;
  • Владимир Генинсон – член комитета по стадионам и безопасности;
  • Олег Протасов – член футбольного комитета;
  • Андрей Бондаренко – член экспертной группы УЕФА по административным вопросам;
  • Александр Каденко – член экспертной группы УЕФА по вопросам массового футбола.
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В статье: Алексей Михайличенко Григорий Суркис УЕФА Олег Протасов Андрей Павелко Александр Каденко Владимир Генинсон Вадим Костюченко Игорь Грищенко Юрий Записоцкий
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
02.08.2023 в 19:37
Там в камере у них интернет-то есть? Как же они руководить будут в оф-лайне.
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