15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год

Очень хорошая информация к размышлению. Как известно, на любую информацию, на любой факт, который свершился, можно смотреть глубже. В какой-то мере, тот или иной факт является индикатором, лакмусовой бумажкой, проверкой того, о чем люди не говорят, но умеющие мыслить логически, видят перед собой всю картину событий. Ну, например, такой факт. Хитропопые русские туристы решили обмануть Запад и в количестве 100 человек мечтали побывать в Австрии. Понятное дело, прямым рейсом в Вену им никто не позволит лететь, и они выбрали путь через дружественную расее Армению. Только вот проблема!!! Венгерский перевозчик "Визз Эйр" отказался брать на борт русню, а работники аэропорта "Звартноц" просто начали издеваться над рашистами. Не предоставляли им воду и еду, не предоставили им ночлег и с багажом у рашистов были проблемы. Из этой истории можно сделать вывод: если даже очень дружественная расее Армения ведет себя так, что полностью игнорит и издевается над рашистами, то дела у русни очень плохи. Мир видит, что Украина побеждает, а русня теряет свой напыщенный и дутый авторитет. А теперь вернемся к "нашим баранам". Из публикации о том, что в УЕФА будут работать аж 15 русо фашистских функционеров, любой человек, который дружит с логикой, скажет, это коррупция! Любой будет утверждать, что в УЕФА заходили и, наверняка, еще зашли нефтедоллары кремля...Что чиновники УЕФА куплены. А теперь, отмотаем время, ну например, до 2014 года, и вспомним, сколько результативных ошибок арбитров, которых назначает на матчи Реала в ЛЧ УЕФА было в пользу Реала за время с 2014 года и до наших дней? Ответ простой. Каждый год, именно арбитры, убивая соперников Реала, добывали для Реала трофеи Лиги Чемпионов. Можно ошибиться в каком-то одном-двух матчах, и в общем перечне матчей эти ошибки не были бы так заметны на фоне других матчей, других команд. Но в том-то и вопрос, что каждый год, в самых ключевых матчах Реала, просто чудовищные результативные ошибки в пользу Реала регулярно совершали Кюйперс, Чакыр более 5 раз, Кашшаи, Клаттебург, Оливер, Брых...Далее задаём риторический вопрос: А может ли президент УЕФА - чеферин, влиять на назначения арбитров на матчи Реала? Ответ очевиден. Он уж точно не самоустранялся от этих вопросов...И, чтобы понять, почему, отмотаем время назад и от журналистов узнаЁм...Когда чеферин выдвигался на эту должность, у него были проблемы с биографией. В том плане, что некоторые анкетные данные не позволяли ему стать президентом УЕФА. Отгадайте с трёх раз, какой могущественный европейский футбольный функционер, все-таки протолкнул чеферина на самый высокий пост в УЕФА? Конечно же, вы знаете этого человека - это Флорентино Перес. И, на основании вышеизложенного, у меня простой вопрос к фанатам Реала... Считаете ли вы УЕФА коррупционной организацией? Дерзайте, мальчики...