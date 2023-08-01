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15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год
УЕФА продолжает активно работать с российскими функционерами
Фото: uefa.com
Российские функционеры продолжают занимать различные административные должности в УЕФА. Так, в организации в период с 2023 по 2027 год будет работать 15 россиян.
Глава РФС Александр Дюков, входящий в исполком УЕФА, остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Вячеслав Колосков остался среди почетных президентов общества. Полина Юмашева – в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федишина – комитете по фейр-плей и социальной ответственности, Александр Медведев из "Зенита" – в комитете клубных состязаний.
Леонид Калошин и дальше будет в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, а Николай Левников - в экспертной комиссии организации по развитию судей.
Глава РПЛ Александр Алаев стал заместителем председателя комитета по безопасности на стадионах. Генсек РФС Максим Мирофанов – вошел в комитет по проведению клубных соревнований. Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова - стала членом комитета по женскому футболу. Руководитель академии РФС Ирина Баранова – вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА. Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова – членом панели массового футбола.
Напомним, что сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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