  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. 15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год

Россия
(1 голосов)

УЕФА продолжает активно работать с российскими функционерами

15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год

Фото: uefa.com

Новина українською

Российские функционеры продолжают занимать различные административные должности в УЕФА. Так, в организации в период с 2023 по 2027 год будет работать 15 россиян.

Читайте такжеАршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть

Глава РФС Александр Дюков, входящий в исполком УЕФА, остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Вячеслав Колосков остался среди почетных президентов общества. Полина Юмашева – в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федишина – комитете по фейр-плей и социальной ответственности, Александр Медведев из "Зенита" – в комитете клубных состязаний.

Леонид Калошин и дальше будет в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, а Николай Левников - в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Глава РПЛ Александр Алаев стал заместителем председателя комитета по безопасности на стадионах. Генсек РФС Максим Мирофанов – вошел в комитет по проведению клубных соревнований. Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова - стала членом комитета по женскому футболу. Руководитель академии РФС Ирина Баранова – вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА. Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова – членом панели массового футбола.

Напомним, что сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По теме
yellow-arrow
"Мы не хотели иметь дело с россиянами": в Сассуоло подтвердили срыв трансфера защитника в Спартак
yellow-arrow
Тульский Арсенал делал предложение Зозуле, - СМИ
yellow-arrow
УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.08.2023 в 19:46
Очень хорошая информация к размышлению. Как известно, на любую информацию, на любой факт, который свершился, можно смотреть глубже. В какой-то мере, тот или иной факт является индикатором, лакмусовой бумажкой, проверкой того, о чем люди не говорят, но умеющие мыслить логически, видят перед собой всю картину событий. Ну, например, такой факт. Хитропопые русские туристы решили обмануть Запад и в количестве 100 человек мечтали побывать в Австрии. Понятное дело, прямым рейсом в Вену им никто не позволит лететь, и они выбрали путь через дружественную расее Армению. Только вот проблема!!! Венгерский перевозчик "Визз Эйр" отказался брать на борт русню, а работники аэропорта "Звартноц" просто начали издеваться над рашистами. Не предоставляли им воду и еду, не предоставили им ночлег и с багажом у рашистов были проблемы. Из этой истории можно сделать вывод: если даже очень дружественная расее Армения ведет себя так, что полностью игнорит и издевается над рашистами, то дела у русни очень плохи. Мир видит, что Украина побеждает, а русня теряет свой напыщенный и дутый авторитет. А теперь вернемся к "нашим баранам". Из публикации о том, что в УЕФА будут работать аж 15 русо фашистских функционеров, любой человек, который дружит с логикой, скажет, это коррупция! Любой будет утверждать, что в УЕФА заходили и, наверняка, еще зашли нефтедоллары кремля...Что чиновники УЕФА куплены. А теперь, отмотаем время, ну например, до 2014 года, и вспомним, сколько результативных ошибок арбитров, которых назначает на матчи Реала в ЛЧ УЕФА было в пользу Реала за время с 2014 года и до наших дней? Ответ простой. Каждый год, именно арбитры, убивая соперников Реала, добывали для Реала трофеи Лиги Чемпионов. Можно ошибиться в каком-то одном-двух матчах, и в общем перечне матчей эти ошибки не были бы так заметны на фоне других матчей, других команд. Но в том-то и вопрос, что каждый год, в самых ключевых матчах Реала, просто чудовищные результативные ошибки в пользу Реала регулярно совершали Кюйперс, Чакыр более 5 раз, Кашшаи, Клаттебург, Оливер, Брых...Далее задаём риторический вопрос: А может ли президент УЕФА - чеферин, влиять на назначения арбитров на матчи Реала? Ответ очевиден. Он уж точно не самоустранялся от этих вопросов...И, чтобы понять, почему, отмотаем время назад и от журналистов узнаЁм...Когда чеферин выдвигался на эту должность, у него были проблемы с биографией. В том плане, что некоторые анкетные данные не позволяли ему стать президентом УЕФА. Отгадайте с трёх раз, какой могущественный европейский футбольный функционер, все-таки протолкнул чеферина на самый высокий пост в УЕФА? Конечно же, вы знаете этого человека - это Флорентино Перес. И, на основании вышеизложенного, у меня простой вопрос к фанатам Реала... Считаете ли вы УЕФА коррупционной организацией? Дерзайте, мальчики...
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2023 в 19:05
Со времен Платини ничего не поменялось. В стране взяточники и воры, УЕФА плевало на все, капец как хреново.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде