Как в старые времена. Зеедорф эффектно разобрался и пробил в девятку в матче Game4Ukraine

Прямо сейчас проходит благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Между собой играют команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

Счет во встрече открыл Нобл, представляющий команду Зинченко. Экс-хавбек "Вест Хэма" отличился мячом на 38-й минуте.

А уже через 4 минуты счет в поединке сравнял Кларенс Зеедорф – нидерландец эффектно поймал на развороте Пиреса и пробил в дальнюю девятку.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! ????



Rolling back the years ✨



???????? #Game4Ukraine ???????? pic.twitter.com/SyZT07jQQA