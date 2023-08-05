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Как в старые времена. Зеедорф эффектно разобрался и пробил в девятку в матче Game4Ukraine

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Кларенс сравнял счет

Как в старые времена. Зеедорф эффектно разобрался и пробил в девятку в матче Game4Ukraine

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас проходит благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Между собой играют команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

Счет во встрече открыл Нобл, представляющий команду Зинченко. Экс-хавбек "Вест Хэма" отличился мячом на 38-й минуте.

А уже через 4 минуты счет в поединке сравнял Кларенс Зеедорф – нидерландец эффектно поймал на развороте Пиреса и пробил в дальнюю девятку.

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В статье: Кларенс Зеедорф Game4Ukraine
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