Как в старые времена. Зеедорф эффектно разобрался и пробил в девятку в матче Game4Ukraine
Кларенс сравнял счет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Прямо сейчас проходит благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Между собой играют команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко.
Счет во встрече открыл Нобл, представляющий команду Зинченко. Экс-хавбек "Вест Хэма" отличился мячом на 38-й минуте.
А уже через 4 минуты счет в поединке сравнял Кларенс Зеедорф – нидерландец эффектно поймал на развороте Пиреса и пробил в дальнюю девятку.
WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! ????— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023
Rolling back the years ✨
???????? #Game4Ukraine ???????? pic.twitter.com/SyZT07jQQA
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Команда Шевченко - Команда Зинченко: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн