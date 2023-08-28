Селин: Разве я говорил где-то, что завершил карьеру футболиста?
Защитник намерен еще поиграть
Getty Images / Global Images Ukraine
35-летний защитник Евгений Селин, который после ухода из "
О чем он и заявил в комментарии Sport.ua.
"Разве я говорил где-то, что завершил карьеру футболиста? Нет, я ее не завершил", — сказал Селин.
Напомним, что на профессиональном уровне защитник дебютировал весной 2006 года в дубле алчевской "Стали". Впоследствии он играл в Украине за "Металлист", "Ворсклу", "Динамо", "Десну" и "Черноморец". Также на его счету выступления за греческие "Платаниас" и "Астерас", венгерский МТК и кипрский "Анортосис".
В составе сборной Украины Селин провел 15 матчей и забил 1 мяч (в дебютной игре с Болгарией — 3:0).
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