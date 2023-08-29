Кополовец - о работе помощником депутата: У меня нет политических амбиций. Пока что...

Бывший полузащитник "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец рассказал, как стал помощником депутата Закарпатского областного совета Андрея Шекеты.

- Все очень просто. Мы знали друг друга давно, однажды были вместе на Востоке Украины с волонтерской миссией - гоняли туда машины. Андрей постоянно организует спортивные мероприятия и говорил, что ему нужны консультации. Мы разговорились и он попросил меня посещать некоторые его мероприятия. Я согласился. Это было где-то три-четыре месяца назад.

Недавно мы встретились в Ужгороде, выпили кофе и он говорит: "Я хочу, чтобы была уже конкретика", и предложил мне официально стать его помощником, и я согласился.

- Насколько я знаю, работа помощника депутата не оплачивается.

- Все верно, я буду работать на добровольных началах. У меня нет политических амбиций! Так и напишите. Пока что...

- Ну а почему бы и нет? Шевченко, Блохин и другие известные футболисты были в политике. Виталий Кличко сейчас мэр Киева, даже Усик заговорил о президентстве.

- Я очень сильно дорожу своей репутацией, а в политике огромная грязь. Я знаю много депутатов Закарпатского областного совета и вижу, что там происходит. Система просто ест людей, даже тех, кто пришел с хорошими помыслами и они все превращаются в хохлов, как говорил президент в известном фильме.

Я не зарекаюсь, все может быть, но пока я счастлив в футбольной сфере. Когда я смотрю на то, что происходит в Ужгороде, то хочется что-то поменять к лучшему, но для этого нужна большая и крепкая команда единомышленников, сказал Кополовец.