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Кополовец занял должность помощника депутата Закарпатского облсовета

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Будет консультировать депутата по спортивным вопросам

Кополовец занял должность помощника депутата Закарпатского облсовета

Фото: Андрій Шекета | Facebook

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Известный украинский экс-футболист Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец стал помощником депутата Закарпатского областного совета Андрея Шекеты. Он будет консультировать народного избранника по спортивной тематике.

"Мы с Михаилом были знакомы давно, ближе познакомились во время наших волонтерских поездок на восток", - рассказал депутат.

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"Он мне будет помогать и подсказывать в определенных моментах в спортивной сфере. Когда мне нужно будет задать вопрос именно спортсмену, а не бюрократу. Именно в этом направлении он мне будет полезен", - сообщил депутат в комментарии "Суспільному".

Андрей Шекета добавил, что помощники депутатов областного совета, как и сами депутаты областного совета, работают на общественных началах. "Учитывая то, что у меня недавно был только один помощник из пяти, то я решил предложить Михаилу роль помощника".

Напомним, что ранее Кополовец также занял должность в "Карпатах" Мирона Маркевича.

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В статье: Михаил Кополовец
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Источник:
Суспільне

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