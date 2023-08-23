Кополовец занял должность помощника депутата Закарпатского облсовета
Будет консультировать депутата по спортивным вопросам
Фото: Андрій Шекета | Facebook
Известный украинский экс-футболист Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец стал помощником депутата Закарпатского областного совета Андрея Шекеты. Он будет консультировать народного избранника по спортивной тематике.
"Мы с Михаилом были знакомы давно, ближе познакомились во время наших волонтерских поездок на восток", - рассказал депутат.
"Он мне будет помогать и подсказывать в определенных моментах в спортивной сфере. Когда мне нужно будет задать вопрос именно спортсмену, а не бюрократу. Именно в этом направлении он мне будет полезен", - сообщил депутат в комментарии "Суспільному".
Андрей Шекета добавил, что помощники депутатов областного совета, как и сами депутаты областного совета, работают на общественных началах. "Учитывая то, что у меня недавно был только один помощник из пяти, то я решил предложить Михаилу роль помощника".
Напомним, что ранее Кополовец также занял должность в "Карпатах" Мирона Маркевича.
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