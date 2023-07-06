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Михаил Кополовец: Да, я вернулся в Карпаты. Это официально

Первая лига
(2 голосов)

Если в прошлых десятилетиях эпатажный воспитанник закарпатского футбола был во львовском клубе игроком, то теперь у него новая роль

Михаил Кополовец: Да, я вернулся в Карпаты. Это официально

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В ходе текущего межсезонья львовские "Карпаты" усиливают не только игровые звенья и определенные позиции, но и штаб команды. По информации UA-Футбол, вскоре после того, как Мирон Маркевич возглавил зелено-белых, стало известно о заинтересованности клуба в услугах еще одного экс-карпатовца – Михаила Кополовца, защищавшего его цвета начиная с весенней части сезона-2006/07 до 2012/ 13 и в первом круге сезона-2014/15.

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- Да, я вернулся в "Карпаты", так что снова буду во Львове, - подтвердил 39-летний Кополовец. – Это официально. Я уже на месте.

- В какой роли будете работать?

- Селекционера. Ее мне предложил Мирон Богданович (Маркевич – прим. ред.).

- Во львовский клуб вы вернулись через восемь с половиной лет. Какие ощущения?

- В "Карпатах" чувствую себя как дома. И может ли быть иначе? Как раз сейчас нахожусь с командой в Закарпатье, которая в данный момент ведет подготовку к новому сезону.

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В статье: Михаил Кополовец
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