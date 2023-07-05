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Михаил Кополовец трудоустроился в Карпатах. Маркевич подпускает его к тренировочному процессу
Официально о назначении еще не объявляли
Фото - Instagram
Бывший игрок "Миная", "Карпат", "Говерлы", Айнгайта" Михаил Кополовец трудоустроился в львовском клубе. Об этом ранее писали СМИ, UA-Футбол удалось уточнить информацию.
Михаил Кополовец получает от главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича полный доступ к тренировочному процессу. Более того, наставник львовян даже настаивает, чтобы Михаил углублялся во все тонкости тренерской работы. У Маркевича к Кополовцу есть полное доверие.
Как говорилось ранее в сообщениях СМИ, Кополовец получил должность в селекционном отделе клуба. Михаил уже разместил на своей странице в инстаграмме фото, на котором он рядом с Маркевичем в амуниции "Карпат".
"Карпаты" официально о назначении еще не объявляли.
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