Михаил Кополовец трудоустроился в Карпатах. Маркевич подпускает его к тренировочному процессу

Бывший игрок "Миная", "Карпат", "Говерлы", Айнгайта" Михаил Кополовец трудоустроился в львовском клубе. Об этом ранее писали СМИ, UA-Футбол удалось уточнить информацию.

Михаил Кополовец получает от главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича полный доступ к тренировочному процессу. Более того, наставник львовян даже настаивает, чтобы Михаил углублялся во все тонкости тренерской работы. У Маркевича к Кополовцу есть полное доверие.

Как говорилось ранее в сообщениях СМИ, Кополовец получил должность в селекционном отделе клуба. Михаил уже разместил на своей странице в инстаграмме фото, на котором он рядом с Маркевичем в амуниции "Карпат".

"Карпаты" официально о назначении еще не объявляли.