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Михаил Кополовец трудоустроился в Карпатах. Маркевич подпускает его к тренировочному процессу

Первая лига
(1 голосов)

Официально о назначении еще не объявляли

Михаил Кополовец трудоустроился в Карпатах. Маркевич подпускает его к тренировочному процессу

Фото - Instagram

UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Миная", "Карпат", "Говерлы", Айнгайта" Михаил Кополовец трудоустроился в львовском клубе. Об этом ранее писали СМИ, UA-Футбол удалось уточнить информацию.

Михаил Кополовец получает от главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича полный доступ к тренировочному процессу. Более того, наставник львовян даже настаивает, чтобы Михаил углублялся во все тонкости тренерской работы. У Маркевича к Кополовцу есть полное доверие.

Как говорилось ранее в сообщениях СМИ, Кополовец получил должность в селекционном отделе клуба. Михаил уже разместил на своей странице в инстаграмме фото, на котором он рядом с Маркевичем в амуниции "Карпат".

Михаил Кополовец трудоустроился в Карпатах. Маркевич подпускает его к тренировочному процессу - изображение 1

"Карпаты" официально о назначении еще не объявляли.

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В статье: Михаил Кополовец Карпаты (Львов)
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