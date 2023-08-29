Кополовец: Я однозначно не за Порошенко, больше поддерживаю Зеленского

Известный в прошлом игрок "Миная" Михаил Кополовец, который недавно стал помощником депутатов Закарпатского облсовета, рассказал, на что будут направлены его усилия на этой должности.

– Какие проблемы вы видите в Ужгороде?

– Есть много проблем. Ужгород – маленький компактный город, и из него можно было бы сделать Монако с нашим бюджетом. Слава Богу, Ужгород еще не бомбили оккупанты, но в городе есть такие районы, на которые смотришь и думаешь, что они от ракет пострадали.

Ужгород приютил многих беженцев, которые оставили здесь много денег, но, к сожалению, я не вижу, чтобы город менялся. Если Львов, Мукачево изменились к лучшему, то Ужгород отстал в развитии.

– В Украине большинство поддерживает действующего президента Зеленского, но есть и сторонники Порошенко. Кто из них вам больше импонирует больше?

– Я однозначно не за Порошенко, больше поддерживаю Зеленского. Он унаследовал самое тяжелое время в истории независимой Украины. Человек без политического опыта достойно показывает себя во время войны. Если бы не было войны, возможно, Зеленский еще лучше себя проявил бы.