Кополовец: Я однозначно не за Порошенко, больше поддерживаю Зеленского
А еще Кополовец рассказал, что бы он хотел изменить в Ужгороде
instagram.com/zelenskiy_official
Известный в прошлом игрок "Миная" Михаил Кополовец, который недавно стал помощником депутатов Закарпатского облсовета, рассказал, на что будут направлены его усилия на этой должности.
– Какие проблемы вы видите в Ужгороде?
– Есть много проблем. Ужгород – маленький компактный город, и из него можно было бы сделать Монако с нашим бюджетом. Слава Богу, Ужгород еще не бомбили оккупанты, но в городе есть такие районы, на которые смотришь и думаешь, что они от ракет пострадали.
Ужгород приютил многих беженцев, которые оставили здесь много денег, но, к сожалению, я не вижу, чтобы город менялся. Если Львов, Мукачево изменились к лучшему, то Ужгород отстал в развитии.
– В Украине большинство поддерживает действующего президента Зеленского, но есть и сторонники Порошенко. Кто из них вам больше импонирует больше?
– Я однозначно не за Порошенко, больше поддерживаю Зеленского. Он унаследовал самое тяжелое время в истории независимой Украины. Человек без политического опыта достойно показывает себя во время войны. Если бы не было войны, возможно, Зеленский еще лучше себя проявил бы.
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