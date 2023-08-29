Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу

Бывший полузащитник "Миная" Михаил Кополовец рассказал, что думает о психологическом состоянии экс-одноклубника Артема Милевского.

"Возможно, на него накладывается то, что он не видит своих родных и не может поехать к ним в Беларусь.

Я Артема очень уважаю. Он крутой футболист и хороший, положительный человек. Я с ним немного общался в "Минае" и могу сказать, что Милевский искренний и честный. Он всегда помогал футболистам и друзьям, а когда ему понадобилась помощь, то рядом никого не осталось.

Это не я должен ему помогать, у него есть целая армия динамовских сердец. Он не тяжело болен, но Артема надо поддержать психологически.

У Игоря Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Артему и дать ему работу. Может он и пробовал, но у Милевского сложный характер, однако Суркис должен найти к нему подход и поддержать его", - считает Кополовец.