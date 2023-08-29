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Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу

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Михаил Кополовец - об Артеме Милевском

Кополовец: У Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Милевскому и дать ему работу

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Миная" Михаил Кополовец рассказал, что думает о психологическом состоянии экс-одноклубника Артема Милевского.

"Возможно, на него накладывается то, что он не видит своих родных и не может поехать к ним в Беларусь.

Я Артема очень уважаю. Он крутой футболист и хороший, положительный человек. Я с ним немного общался в "Минае" и могу сказать, что Милевский искренний и честный. Он всегда помогал футболистам и друзьям, а когда ему понадобилась помощь, то рядом никого не осталось.

Это не я должен ему помогать, у него есть целая армия динамовских сердец. Он не тяжело болен, но Артема надо поддержать психологически.

У Игоря Суркиса есть все рычаги, чтобы помочь Артему и дать ему работу. Может он и пробовал, но у Милевского сложный характер, однако Суркис должен найти к нему подход и поддержать его", - считает Кополовец.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец
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Комментарии (3)
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2023 в 13:48
Как кучеряво говорит Кополовец, "рычаги", "поддержать". Точно в политику идет!
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+1
0
Zapp Brannigan (Київ)
29.08.2023 в 13:32
Так а чого Мілю мають працевлаштовувати саме в ДК, а не, скажімо, в Минаї?
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
29.08.2023 в 13:46
Бо Міля це динамівське серце , а не минаєвське )
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+1
0

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