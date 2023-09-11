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Умеров провел первый телефонный разговор с Министром обороны США Ллойдом Остином

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Говорили об очередной встрече формата "Рамштайн" и не только

Умеров провел первый телефонный разговор с Министром обороны США Ллойдом Остином

mil.gov.ua

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

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Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".

Помимо этого оба министра пообещали поддерживать тесные контакты.

Напомним, что Верховная рада 6 сентября назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

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В статье: Рустем Умеров Ллойд Остин война с россией
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