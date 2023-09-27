Швеция, Финляндия и Дания заявили, что также не будут играть со сборными России U-17
Скандинавы четко высказали свою позицию
svff
Федерации футбола Швеции, Финляндии и Дании тоже заявили о том, что они не будут играть матчи со сборными России U-17, которые УЕФА планировала допустить до международных соревнований.
"Мы не увидим сборную Дании против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция DBU остается такой же, как и всегда", — сказал пресс-атташе датской федерации Якоб Хойер.
"Футбольная ассоциация Швеции не поддерживает решение УЕФА о допуске молодежных сборных России U-17 к соревнованиям УЕФА.
Сборные Швеции не должны играть против России ни в Швеции, ни за рубежом. Российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к международным соревнованиям, пока идет война против Украины.
В мае 2024 года в Швеции будет организован финал ЧЕ U-17. Мы не допускаем к участию в этом турнире сборную России, которая могла пройти квалификацию", – сказали в ФФШ.
"Наше предыдущее решение все еще в силе: сборные Финляндии по футболу и футзалу пока не будут играть против российских или белорусских команд в любых возрастных категориях", - заявили в ФФФ.
Напомним, что ранее о том, что не будут играть против российских команд заявили в Англии, Литве, Латвии и Польше.
Федерации футбола Чехии и Эстонии заявили, что определятся со своими позициями позже.
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