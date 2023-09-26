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FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях

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Обновлено
(1 голосов)

Английская Ассоциация отреагировала на допуск УЕФА сборной России U-17 до международных соревнований

FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на допуск УЕФА к международным соревнованиям сборной России U-17.

Как заявила Ассоциация, англичане не будут играть с российским командами.

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"Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России", - заявили в организации.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что запрещая детям участвовать в соревнованиях УЕФА, организация прямо дискриминирует их.

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В статье: Англия Россия УЕФА
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Источник:
The Times

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.09.2023 в 21:30
Glory to England!
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0
-1
avatar
veliksarr (Одесса)
26.09.2023 в 21:21
Браво!
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+1
-1

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