FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях
Английская Ассоциация отреагировала на допуск УЕФА сборной России U-17 до международных соревнований
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии отреагировала на
Как заявила Ассоциация, англичане не будут играть с российским командами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России", - заявили в организации.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что запрещая детям участвовать в соревнованиях УЕФА, организация прямо дискриминирует их.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Times
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Казаков: Отчислили из Динамо, потому что поймали, как я с ребятами курил траву
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.09.2023 в 21:30
Ответить
0
-1
veliksarr (Одесса)
26.09.2023 в 21:21
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн