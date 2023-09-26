FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на допуск УЕФА к международным соревнованиям сборной России U-17 .

Как заявила Ассоциация, англичане не будут играть с российским командами.

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"Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России", - заявили в организации.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что запрещая детям участвовать в соревнованиях УЕФА, организация прямо дискриминирует их.