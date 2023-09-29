Евгению Коноплянке – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Днепра? Квиз от UA-Футбол
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Сегодня, 29 сентября, исполняется 34 года легенде "Днепра", а ныне игроку румынского ЧФР Евгению Коноплянке.
По случаю Дня рождения украинского вингера мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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balamyt (Boston)
29.09.2023 в 01:14
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