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Евгению Коноплянке – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Днепра? Квиз от UA-Футбол

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Евгению Коноплянке – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Днепра? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 сентября, исполняется 34 года легенде "Днепра", а ныне игроку румынского ЧФР Евгению Коноплянке.

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По случаю Дня рождения украинского вингера мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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В статье: Евгений Коноплянка квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
29.09.2023 в 01:14
Да жаль Женю..Начась карьера очень ярко...Лидер Днепра и СБУ ,Финалист ЛЕ...а потом после перехода в Севилью пошло ..как у Мудрика...что -то так и в Германии не прижился..Ему нужен был свой клуб в ТОП чемпионатах ..как у Модрича Реал , а у Салаха Ливерпуль..Тот же Цыганков похоже нашел свой клуб в Жироне..Можно и в 34 года творить...примеров есть немало. Карьера в Руминии...не столь почетна ..Это как у Зозули в Испании...во 2-х дивизионах...Главное быть нужным .полезным где либо. и быть в форме...может быть даже для СБУ....Модрич еще старше и еще как играет
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