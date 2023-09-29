Евгению Коноплянке – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Днепра? Квиз от UA-Футбол

Да жаль Женю..Начась карьера очень ярко...Лидер Днепра и СБУ ,Финалист ЛЕ...а потом после перехода в Севилью пошло ..как у Мудрика...что -то так и в Германии не прижился..Ему нужен был свой клуб в ТОП чемпионатах ..как у Модрича Реал , а у Салаха Ливерпуль..Тот же Цыганков похоже нашел свой клуб в Жироне..Можно и в 34 года творить...примеров есть немало. Карьера в Руминии...не столь почетна ..Это как у Зозули в Испании...во 2-х дивизионах...Главное быть нужным .полезным где либо. и быть в форме...может быть даже для СБУ....Модрич еще старше и еще как играет