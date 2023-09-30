Волейбол. Украина начинает борьбу за Олимпийские игры 2024
Удачи нашим ребятам
Фото: cev.eu
В ночь с 30 сентября на 1 октября мужская сборная Украины по волейболу начинает отбор на Олимпийские игры 2024, которые пройдут летом следующего года в столице Франции – Париже.
В стартовом квалификационном матче наша команда встретится со сборной Кубы. Матч начнется в 02:30 по киевскому времени, посмотреть поединок можно на Youtube канале DIVISPORT.
Отметим, что в отборочном турнире будут участвовать 8 команд, так что подопечным Угиса Крастиньша придется сыграть 7 поединков.
Ранее украинская команда никогда не встречалась с кубинцами, поэтому этот матч будет первым очным противостоянием команд. По мнению специалистов, шансы на успех у коллективов примерно равны.
Отметим, что женская команда Украины уже провела свой отборочный турнир, но не смогла отобраться на Олимпиаду, выиграв всего два матча из семи.
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