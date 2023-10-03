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Боб Арум назвал возможный гонорар Фьюри за бой с Усиком

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Получилась солидная сума

Боб Арум назвал возможный гонорар Фьюри за бой с Усиком

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Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его гонораре в ожидаемом поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который может состояться уже в конце года в Саудовской Аравии.

"Как только появляются деньги, сделка перестаёт быть проблематичной. Парни не думают о том, сколько заработает соперник — они думают о том, сколько заработают они. И каждый из них получит гонорар, с которым ещё не сталкивался. Они довольны. Как и я.

Думаю, что когда все деньги будут собраны, и это произойдёт до конца июня, Фьюри приблизился к 200 миллионам долларов", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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