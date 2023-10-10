Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели

Бывший футболист "Динамо", "Днепра", сборной Украины и других команд Александр Алиев отреагировал на последние резонансные события в украинском обществе. В частности, бывший спортсмен, а ныне солдат ВСУ, прокомментировал избиение народными депутатами одного из военнослужащих.

– Я хотел бы сказать про ту ситуацию, которая произошла два дня назад. В плане вот этих ублюдков-нардеповцев Куницына и Дмитрука… или как там их (уже не помню). То, что они взяли и избили человека. И, в первую очередь, что это был военный пацан. Наш пацан. Который штурмовик. Эти твари стали себе позволять очень-очень много.

Еще хочу сказать за "котлету" – за Колю Тищенко. Вы что, твари, творите? Вы думаете, вам это все так просто оставится? Нет. Я специально выехал записать видео… Я не буду говорить, где я находился, сейчас я нахожусь в Изюме, потому что здесь есть Интернет. Вы, черти, вообще обнаглели? Я думаю, вам скоро это все аукнется. Вы меня, я думаю, услышите, – сказал Алиев в видеообращении.