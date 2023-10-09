"Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского
Снаряды с пожеланиями
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, где он подписывает снаряды, которые полетят в сторону российских оккупантов.
"Русские пи****, это вам от меня. Ловите", – сказал Алиев, написав на одном из снарядов "Пи******* русским от Кента".
"Русские ган****, а это вам от меня и от Темы Милевского. Твари русские, это все летит к вам. Слава Украине", – добавил Александр, написав на другом снаряде "От Кента и Милевского".
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Источник:Instagram
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