  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского
В тренде

"Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского

Общие новости
(1 голосов)

Снаряды с пожеланиями

"Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, где он подписывает снаряды, которые полетят в сторону российских оккупантов.

"Русские пи****, это вам от меня. Ловите", – сказал Алиев, написав на одном из снарядов "Пи******* русским от Кента".

"Русские ган****, а это вам от меня и от Темы Милевского. Твари русские, это все летит к вам. Слава Украине", – добавил Александр, написав на другом снаряде "От Кента и Милевского".

Читайте такжеАлиев: Пока война идет, я буду служить
По теме
yellow-arrow
ВСУ имеют успех на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где продвинулись защитники
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну строчку, Костюк и Цуренко улучшили позиции
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Алиев война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде