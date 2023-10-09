"Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, где он подписывает снаряды, которые полетят в сторону российских оккупантов.

"Русские пи****, это вам от меня. Ловите", – сказал Алиев, написав на одном из снарядов "Пи******* русским от Кента".